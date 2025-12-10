БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.

"Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.