Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, заявила Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз обвиняет РФ в стремлении захватить всю Европу, но Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, это доказывает история, считает экс-президент Аргентины Кристина Киршнер.
"Страны Евросоюза обвиняют Россию в стремлении захватить всю Европу. Часто можно услышать обвинения (хотя это почти военный оксюморон) в том, что "Путин хочет дойти до Лиссабона", не принимая во внимание оборонительный характер российского удара (с его точки зрения и с точки зрения истории) в ответ на невыполнение Минских соглашений по отделившимся Донецкой и Луганской областям и на продвижение НАТО к российской границе на фоне запроса Украины о присоединении к (этой) международной коалиции", - отметила Киршнер в предисловии к книге "Запрещенная и мятежная", посвященной истории Аргентины.
Она напомнила о двух крупных вторжениях в Россию со стороны европейских стран. В XIX веке на Россию напала Франция и её наполеоновская армия. Вторая война произошла в XX веке. На этот раз Германия под командованием Адольфа Гитлера вторглась на территорию России.
"Понимание истории приводит к важному выводу: Россия никогда не хотела вторгаться в Европу, исторически было наоборот, и поэтому никого не должна бы удивлять реакция России на продвижение НАТО к её границам", - подчеркнула Киршнер.
