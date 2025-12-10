Рейтинг@Mail.ru
Премьер Киргизии посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС
10:53 10.12.2025
Премьер Киргизии посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС
Премьер Киргизии посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС - РИА Новости, 10.12.2025
Премьер Киргизии посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС
Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев 11-12 декабря посетит Россию и примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщили журналистам в среду в... РИА Новости, 10.12.2025
Премьер Киргизии посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС

Премьер Киргизии Касымалиев посетит Россию и примет участие в межправсовете ЕАЭС

Адылбек Касымалиев
Адылбек Касымалиев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Пресс-служба кабинета министров КР
Адылбек Касымалиев. Архивное фото
БИШКЕК, 10 дек – РИА Новости. Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев 11-12 декабря посетит Россию и примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев 11-12 декабря 2025 года совершит рабочий визит в город Москву, Российская Федерация. В ходе рабочего визита председатель кабинета министров примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в международной конференции по сотрудничеству в сфере науки и технологий", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на озере Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Киргизия получила престижную туристическую награду Russian Traveler Awards
Киргизия, В мире, Россия, Москва, Адылбек Касымалиев
 
 
