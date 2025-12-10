https://ria.ru/20251210/kino-2061222449.html
Джонни Депп снимется в адаптации "Мастера и Маргариты", пишет Variety
Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера... РИА Новости, 10.12.2025
