Джонни Депп снимется в адаптации "Мастера и Маргариты", пишет Variety
19:46 10.12.2025
Джонни Депп снимется в адаптации "Мастера и Маргариты", пишет Variety
Джонни Депп снимется в адаптации "Мастера и Маргариты", пишет Variety
Джонни Депп снимется в адаптации "Мастера и Маргариты", пишет Variety

Variety: Депп снимется в англоязычной адаптации "Мастера и Маргариты"

Джонни Депп
Джонни Депп. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины, сообщает журнал Variety.
"Джонни Депп готовится сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова", - говорится в публикации.
Проект был анонсирован на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.
Отмечается, что у будущего фильма пока нет режиссера, а спродюсирует его собственная киностудия Деппа IN.2 Film.
Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.
