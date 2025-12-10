Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 10.12.2025 (обновлено: 19:20 10.12.2025)
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса
Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, мирный план сша по украине, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Украина
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.
"Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на "взаимные" уступки", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Вчера, 18:08
О каких именно "уступках" может идти речь, не сообщается.
По данных источников, камнем преткновения в переговорах также является вопрос об американских гарантиях безопасности для Киева.
Ранее The New York Times сообщала, что киевский режим может отказаться от части территорий при условии предоставления гарантий безопасности со стороны Запада. По данным WSJ, этот вопрос остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Вчера, 16:34
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
В Киеве заявили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в рамках урегулирования конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
