На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей - РИА Новости, 10.12.2025
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей
Начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны Украины и двое работников госпредприятия "Укрспецторг" продавали списанные корабли, выдавая их за... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:04:00+03:00
2025-12-10T14:04:00+03:00
2025-12-10T14:40:00+03:00
в мире
киев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
украина
киев
украина
в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей
Полиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей