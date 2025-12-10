Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 10.12.2025 (обновлено: 14:40 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/kiev-2061112610.html
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей - РИА Новости, 10.12.2025
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей
Начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны Украины и двое работников госпредприятия "Укрспецторг" продавали списанные корабли, выдавая их за... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:04:00+03:00
2025-12-10T14:40:00+03:00
в мире
киев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061117666_144:0:1090:532_1920x0_80_0_0_f9e48634d3341a34028ef95ba6515c32.jpg
https://ria.ru/20251113/minoborony-2054675461.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061117666_272:0:963:519_1920x0_80_0_0_671185f75b2b36edb4e92f752583c18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине раскрыли схему продажи списанных военных кораблей

Полиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей

© Фото : Поліція Києва/TelegramПолиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей
Полиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Поліція Києва/Telegram
Полиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны Украины и двое работников госпредприятия "Укрспецторг" продавали списанные корабли, выдавая их за металлолом, сообщили в полиции Киева.
"Полиция Киева разоблачила схему продажи списанных военных кораблей: подозрения вручены чиновнику Минобороны и еще двум работникам госпредприятия", — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, подозреваемые организовали незаконную продажу шести судов, списанных с баланса Военно-морских сил Украины и подлежащих утилизации.
Для этого их перевели в самую низкую категорию металлолома. Затем фигуранты выставили заниженную цену и провели формальный конкурс с заранее выбранным победителем. В результате это предприятие получило неправомерную выгоду, а ущерб для государства составил более 900 тысяч гривен.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Минобороны Украины проверят на коррупцию, пишут СМИ
13 ноября, 10:05
 
В миреКиевМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала