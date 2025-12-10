СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве

«

"В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка. Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице. По словам знакомых семьи, тело лежало у входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке - нож... Характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.