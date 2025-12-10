СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сын первого на Украине космонавта Леонида Каденюка Дмитрий Каденюк найден в Киеве мертвым, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
«
"В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка. Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице. По словам знакомых семьи, тело лежало у входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке - нож... Характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что полиция открыла уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Обстоятельства выясняются.
Леонид Каденюк — первый совершивший полет в космос космонавт Украины. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, герой Украины (1999), кандидат технических наук, член МФКО.