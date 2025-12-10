Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kiev-2061051956.html
СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве
СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве
Сын первого на Украине космонавта Леонида Каденюка Дмитрий Каденюк найден в Киеве мертвым, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:26:00+03:00
2025-12-10T11:26:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
https://ria.ru/20251209/svo-2060861331.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
СМИ: сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве

РБК-Украина: сына первого украинского космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Сын первого на Украине космонавта Леонида Каденюка Дмитрий Каденюк найден в Киеве мертвым, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
«
"В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка. Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице. По словам знакомых семьи, тело лежало у входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке - нож... Характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что полиция открыла уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Обстоятельства выясняются.
Леонид Каденюк — первый совершивший полет в космос космонавт Украины. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, герой Украины (1999), кандидат технических наук, член МФКО.
Иван Кононенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте
Вчера, 16:05
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала