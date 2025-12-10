Рейтинг@Mail.ru
14:38 10.12.2025 (обновлено: 14:44 10.12.2025)
Путин освободил Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза
Путин освободил Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза
Путин освободил Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза

Путин освободил Олега Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин освободил Олега Храмова от должности заместителя секретаря Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Храмова Олега Владимировича от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.
Путин назначил Кутомкина заместителем секретаря Совбеза
