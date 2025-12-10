Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер после закрытой встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал показать законодателям видео удара ВС США по лодке предполагаемых участников наркотрафика, когда военным якобы пришлось наносить повторный удар.