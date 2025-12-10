https://ria.ru/20251210/khegset-2060987738.html
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам - РИА Новости, 10.12.2025
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер после закрытой встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал показать законодателям видео удара ВС... РИА Новости, 10.12.2025
сша
латинская америка
2025
Шумер потребовал от Хегсета предоставить видео спорного удара по наркоторговцам