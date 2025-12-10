Рейтинг@Mail.ru
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам - РИА Новости, 10.12.2025
01:28 10.12.2025
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам - РИА Новости, 10.12.2025
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер после закрытой встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал показать законодателям видео удара ВС... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, сша, латинская америка, чак шумер, пит хегсет, марко рубио, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Чак Шумер, Пит Хегсет, Марко Рубио, Министерство обороны США
Шумер потребовал предоставить видео спорного удара по наркоторговцам

Шумер потребовал от Хегсета предоставить видео спорного удара по наркоторговцам

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер после закрытой встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал показать законодателям видео удара ВС США по лодке предполагаемых участников наркотрафика, когда военным якобы пришлось наносить повторный удар.
Министр войны Хегсет и госсекретарь Марко Рубио провели брифинг для так называемой "восьмёрки", в которую входят лидеры меньшинства и большинства, старшие члены комитетов по разведке сената и палаты представителей. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие в "банде восьми" получают информацию, которая закрыта от других членов комитетов с секретным допуском.
"Я спросил министра обороны Хегсета, позволит ли он всем членам конгресса увидеть неотредактированное видео удара 2 сентября. Он ответил, что они должны изучить его. Но мне кажется, они (Пентагон - ред.) достаточно долго это изучали", - сказал Шумер журналистам по итогам встречи.
Второго сентября ВС США, как позже сообщили СМИ, якобы нанесли повторный удар по лодке, когда сочли, что после первого удара остались выжившие. Власти настаивают, что их подходы в водах Латинской Америки соответствуют законам войны, которую США ведут с наркокартелями.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
Вчера, 11:52
 
В миреСШАЛатинская АмерикаЧак ШумерПит ХегсетМарко РубиоМинистерство обороны США
 
 
