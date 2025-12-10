Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет не дал внятного ответа руководству конгресса о планах Белого дома в отношении Венесуэлы, заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
Министр войны Хегсет и госсекретарь Марко Рубио провели брифинг для так называемой "восьмёрки", в которую входят лидеры меньшинства и большинства, старшие члены комитетов по разведке сената и палаты представителей. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие в "банде восьми" получают информацию, которая закрыта от других членов комитетов с секретным допуском.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
