Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США - РИА Новости, 10.12.2025
00:55 10.12.2025
Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США
Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США
в мире
венесуэла
сша
каракас
пит хегсет
чак шумер
марко рубио
министерство обороны сша
в мире, венесуэла, сша, каракас, пит хегсет, чак шумер, марко рубио, министерство обороны сша, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Пит Хегсет, Чак Шумер, Марко Рубио, Министерство обороны США, NBC
Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПит Хегсет
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет не дал внятного ответа руководству конгресса о планах Белого дома в отношении Венесуэлы, заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
Министр войны Хегсет и госсекретарь Марко Рубио провели брифинг для так называемой "восьмёрки", в которую входят лидеры меньшинства и большинства, старшие члены комитетов по разведке сената и палаты представителей. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие в "банде восьми" получают информацию, которая закрыта от других членов комитетов с секретным допуском.
"В контексте Венесуэлы, я спросил, какая у них стратегия, что они делают. И снова не получил удовлетворительного ответа вообще", - сказал Шумер журналистам по итогам встречи.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
В миреВенесуэлаСШАКаракасПит ХегсетЧак ШумерМарко РубиоМинистерство обороны СШАNBC
 
 
