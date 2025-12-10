Рейтинг@Mail.ru
Хакеры создали карту цехов по производству БПЛА на Украине
08:11 10.12.2025 (обновлено: 09:23 10.12.2025)
Хакеры создали карту цехов по производству БПЛА на Украине
Российские хакеры из объединения KillNet создали интерактивную карту MATRIX, на которой обозначены заводы по производству беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.12.2025
Интерактивная карта Украины под названием "MATRIX", созданная хакерами группировки KillNet, с расположением заводов по производству БПЛА для ВСУ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские хакеры из объединения KillNet создали интерактивную карту MATRIX, на которой обозначены заводы по производству беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости анонимный представитель группировки.
"После нашего октябрьского взлома, а также в результате сотни взломов KillNet каждая крупинка информации хранилась, анализировалась и собиралась, благодаря чему мы создали интерактивную карту со всеми существующими объектами по производству дронов для оперативной работы. Теперь эта карта будет доступна очень узкому кругу лиц и только для военнослужащих ВС России", — рассказал собеседник агентства.
РИА Новости предоставили возможность ознакомиться с принципом работы интерактивной карты. Сейчас на нее нанесен 2131 объект, где собирают БПЛА и военную технику украинских боевиков. Это позволяет определить дислокацию завода и перечень его основной продукции.
"Каждая точка — цех или мастерская. Цвет показывает тип дронов. Присутствует фильтр, где можно указать один из типов дронов, который нужно показать. Есть поиск —необходимый объект можно найти по городу, фамилии руководителя или названию. Сегодня KillNet полностью за всеми ними наблюдает", — отметил один из хакеров.
MATRIX обновляется в режиме реального времени. Сейчас карта содержит информацию о 850 FPV-производствах, 720 заводах больших беспилотников, 45 предприятиях по сбору морских БПЛА, 380 точках создания дронов-камикадзе и 136 пунктах, где изготавливают разведывательные аппараты.
