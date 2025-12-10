Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
09:46 10.12.2025
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
Хабаровчанка откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе в ходе драки, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает прокуратура Хабаровского... РИА Новости, 10.12.2025
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе

В Хабаровске откусившую посетительнице кафе палец в ходе драки женщину ждет суд

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Хабаровчанка откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе в ходе драки, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным прокуратуры, инцидент произошел еще весной. В отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Хабаровска, которая сообщила, что в городском кафе незнакомая женщина откусила ей фалангу среднего пальца в ходе драки. Откушенную часть пальца нашли свидетели драки и передали врачам скорой помощи, однако реплантации она не подлежала, поэтому врачи установили потерпевшей специальную пластину.
"Нападавшей предъявлено обвинение по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
