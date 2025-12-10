https://ria.ru/20251210/khabarovsk-2061020656.html
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе - РИА Новости, 10.12.2025
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
Хабаровчанка откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе в ходе драки, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает прокуратура Хабаровского... РИА Новости, 10.12.2025
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
В Хабаровске откусившую посетительнице кафе палец в ходе драки женщину ждет суд