В Кремле внимательно ознакомились с интервью Трампа, заявил Песков
В Кремле внимательно ознакомились с интервью Трампа, заявил Песков
2025-12-10T11:58:00+03:00
2025-12-10T11:58:00+03:00
2025-12-10T13:13:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле очень внимательно ознакомились с частью интервью американского лидера Дональда Трампа, которая касалась России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Трамп
в интервью изданию Politico
заявил, что у России
переговорная позиция сильнее, чем у Украины
.
"Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью, политика которой касалась и нас (России - ред.), и тематики украинского регулирования", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Также в интервью Трамп вновь назвал Владимира Зеленского
торгашом. Американский лидер также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.