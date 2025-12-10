В Кремле внимательно ознакомились с интервью Трампа, заявил Песков

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле очень внимательно ознакомились с частью интервью американского лидера Дональда Трампа, которая касалась России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины

"Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью, политика которой касалась и нас (России - ред.), и тематики украинского регулирования", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в интервью Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. Американский лидер также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.