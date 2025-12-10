Рейтинг@Mail.ru
Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
09:58 10.12.2025
Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ
Канада интересуется украинскими технологиями в сфере создания БПЛА, Киев заявляет о готовности их передать, сообщает газета Globe and Mail. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
канада
киев
украина
санкции в отношении россии
в мире, канада, киев, украина, санкции в отношении россии
В мире, Канада, Киев, Украина, Санкции в отношении России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канада интересуется украинскими технологиями в сфере создания БПЛА, Киев заявляет о готовности их передать, сообщает газета Globe and Mail.
Издание пишет, что во вторник посла Украины в Канаде Андрея Плахотнюка спросили на заседании комитета по обороне канадской палаты общин, сможет ли Киев помочь Канаде с получением новых военных технологий, в том числе в сфере создания беспилотников.
"Украина готова "поделиться нашими знаниями, нашими технологическими знаниями с нашими партнерами", - приводит издание слова Плахотнюка.
Как отмечает газета, Плахотнюк пояснил, что Украина может поделиться этими технологиями с Канадой через их продажу или в рамках совместного производства.
