Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ
Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2025
Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ
Канада интересуется украинскими технологиями в сфере создания БПЛА, Киев заявляет о готовности их передать, сообщает газета Globe and Mail. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
канада
киев
украина
санкции в отношении россии
Украина готова поделиться с Канадой технологии БПЛА, пишут СМИ
Globe and Mail: Украина готова передать Канаде технологии в сфере создания БПЛА