Камбоджа планирует подать на Таиланд в МУС

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули примерно 127 тысяч человек.