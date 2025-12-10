Камбоджа планирует подать на Таиланд в МУС

ДЖАКАРТА, 10 дек - РИА Новости. Камбоджа собирает доказательства для подачи иска в Международный уголовный суд (МУС) на Таиланд на фоне обострения конфликта между странами, сообщает камбоджийска газета Khmer Times со ссылкой на власти страны.
"Камбоджа, являясь государством — участником Римского статута, готовит необходимую документацию и доказательную базу для передачи дела в МУС", - отмечает издание.
По оценкам камбоджийский властей, действия Таиланда постигали "на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи" и привели к "масштабным разрушениям и значительным жертвам среди мирного населения".
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в среду. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули примерно 127 тысяч человек.