Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году

МОСКВА – РИА Новости. С наступлением холодов начинается время мандаринов. Для многих этот фрукт – такой же символ Нового года, как елка и гирлянды. Но помимо ассоциаций с праздником стоит знать, чем полезны мандарины. Есть ли противопоказания, сколько калорий, какие сорта бывают и как выбрать мандарины – читайте в материале РИА Новости.
Химический состав и польза мандаринов
Мандарины относятся к низкокалорийным цитрусовым, при этом они богаты витаминами и пищевыми волокнами.
В 100 г мякоти мандарина в среднем:
- 38 ккал;
- 0,8 г белков;
- 0,2 г жиров;
- 7,5 г углеводов;
- около 2 г клетчатки.
Витамины в мандаринах
Основные вещества, ради которых многие и ценят этот зимний фрукт:
- Витамин C – поддержка иммунитета в сезон простуд, защита клеток от окислительного стресса.
- Витамин A и каротиноиды – здоровье кожи и зрения, красивый "оранжевый" цвет мякоти.
- Витамины группы B – обмен веществ, нервная система.
- Минералы: калий, кальций, магний, а также кремний, кобальт, молибден.
- Эфирные масла в кожуре и цедре – обладают мягким антисептическим и тонизирующим эффектом, поднимают настроение одним запахом.
Мандарины для детей
Особенно сильно мандарины полезны для детей. Однако педиатры дают некоторые рекомендации родителям, которые хотят дать впервые попробовать ребенку этот цитрусовый фрукт:
- не вводить цитрусовые в прикорм слишком рано;
- пробовать мандарин после года и очень маленькими порциями;
- ориентироваться на реакцию кожи и пищеварения ребенка.
Условно можно считать безопасной нормой:
- детям раннего возраста – 1 маленький мандарин или несколько долек в день;
- детям постарше – 1-2 фрукта в отсутствие аллергии на мандарины и проблем с ЖКТ.
Важно предлагать мандарины не натощак и не сочетать сразу с другими "рисковыми" продуктами (шоколад и т.д). При любых высыпаниях, зуде, болях в животе от цитрусов нужно временно отказаться и обсудить ситуацию с врачом.
© iStock.com / MmeEmilМандарины
© iStock.com / MmeEmil
Мандарины. Архивное фото
Калорийность и диетология
Калорийность мандарина невысокая, поэтому фрукт часто включают в рацион тех, кто следит за весом.
В среднем:
- 100 г мандарина – около 38 ккал;
- один небольшой плод – примерно 20–25 ккал;
- очень крупные фрукты могут содержать до 35–50 ккал/шт.
То есть даже 3-4 плода редко "перебирают" по калориям, если вы контролируете общий рацион.
При этом не стоит забывать: в мандаринах есть сахара, поэтому при диабете, строгих диетах или низкоуглеводном питании их количество нужно согласовывать с врачом или диетологом.
Универсальной нормы употребления мандаринов для всех нет, но усредненные рекомендации выглядят так:
- здоровому взрослому человеку без гастрита, язвы и диабета – до 3-5 мандаринов в день;
- людям с лишним весом – учитывать мандарины в общей калорийности и норме углеводов;
- при заболеваниях ЖКТ, печени и при диабете – обсудить допустимое количество с лечащим врачом.
Переедание легко приводит к изжоге, вздутию и другим проблемам, поэтому сколько можно есть мандаринов, зависит не только от любви к цитрусам, но и от состояния здоровья.
Гид по сортам: какие мандарины выбрать
Сегодня на прилавках можно встретить десятки видов мандаринов: турецкие, марокканские, испанские, абхазские, китайские, гибриды с апельсином и грейпфрутом. Они различаются размером, сладостью, ароматом, количеством косточек и толщиной кожуры.
Популярные сорта мандаринов
Ниже – самые популярные сорта мандаринов, которые чаще всего можно встретить в магазинах.
Уншиу (сацума)
Японский сорт, хорошо прижившийся на Черноморском побережье. Отличительные признаки:
- тонкая, очень рыхлая кожура, часто с легкой зеленью;
- фрукт легко чистится, дольки отделяются без усилий;
- мандарины практически без косточек;
- мягкий сладкий вкус с легкой кислинкой.
Клементин
Гибрид мандарина и апельсина, один из самых популярных сортов:
- правильная круглая форма;
- гладкая, тонкая, глянцевая кожура;
- яркий сладкий вкус, сочная мякоть;
- косточек мало или нет.
Муркотт
Гибрид мандарина и апельсина с очень выразительным вкусом:
- цвет кожуры от желтого до оранжевого;
- мякоть сочная, кисло-сладкая;
- кожура средней толщины, легко отходит от мякоти;
- косточек может быть как мало, так и довольно много – зависит от партии.
Измирские, мини, "с листочками", хатайские
Часто встречающиеся в сети магазинов и на рынках мелкие и средние турецкие сорта:
- "мини" и мандарины с листочками – очень фотогеничны, хорошо смотрятся в фруктовых корзинах и на новогоднем столе;
- у измирских кожура средней толщины, но она хорошо отходит от мякоти, поэтому фрукты легко чистить;
- хаттайские мандарины обычно очень сладкие, с минимальной кислинкой и небольшим количеством косточек.
Абхазские мандарины – почему их так любят
Отдельный культовый продукт – абхазские мандарины. Именно они во многом сделали мандарин символом советского, а затем и российского Нового года.
По словам фермеров и экспортеров, их особенности:
- Уникальный климат: Абхазия защищена морем и горным хребтом, здесь мягкий субтропический климат с большим количеством солнечных дней. Это идеальные условия для созревания сладких и сочных цитрусов.
- Особый вкус: Абхазские мандарины – мясистые, очень сочные, с гармоничным кисло-сладким вкусом без приторности и резкой кислоты.
- Тонкая кожура: у спелых плодов она мягкая, легко отстает от мякоти, белая прослойка тонкая и часто снимается вместе с кожурой.
- Форма и цвет: чаще всего плоды слегка приплюснутые, желто-оранжевые, а не неоново-оранжевые.
Важно и то, что крупные абхазские производители подчеркивают, что их мандарины не покрываются воском и красителями. Их моют чистой водой, сушат, калибруют и отправляют в путь без дополнительной химической обработки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии. Архивное фото
Вред, противопоказания и аллергия на мандарины
У новогоднего фрукта есть свои ограничения. Вот основные ситуации, когда мандарины могут навредить:
- Гастрит и язва: кислоты раздражают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, могут усиливать боль и изжогу.
- Обострения заболеваний печени и кишечника: кислоты и сахара могут провоцировать дискомфорт.
- Диабет: из-за содержания сахаров количество фруктов нужно индивидуально согласовать с врачом.
- Аллергия на мандарины: возможны сыпь, зуд, отеки, расстройство стула. В этом случае цитрусы полностью исключаются.
Эксперты по питанию отмечают: мандарины лучше есть отдельно от тяжелой пищи, не натощак, оптимально – через 1-1,5 часа после основного приема пищи.
Потребительские вопросы о мандаринах
Ниже – самые частые вопросы, которыми задаются покупатели мандаринов.
Как выбрать сладкие мандарины
Чтобы в пакете оказались именно сладкие мандарины, обратите внимание на несколько признаков:
- плод кажется тяжелее своего размера – значит, он сочный;
- кожура ровная, без плесени и глубоких вмятин;
- аромат яркий, цитрусовый, чувствуется уже через кожуру.
Слишком твердые, мелкие и блеклые плоды часто оказываются кислыми мандаринами с большим количеством косточек.
Сколько мандаринов в килограмме
Точный ответ зависит от размера и сорта, но в среднем:
- маленькие плоды – около 20–25 штук в 1 кг;
- средние – примерно 14–16 штук в 1 кг;
- крупные – 8–10 штук в 1 кг.
Эти цифры удобно использовать, чтобы рассчитать, сколько фруктов нужно на семью или для большого новогоднего стола.
© iStock.com / undefined undefinedМандарины
© iStock.com / undefined undefined
Мандарины. Архивное фото
Цена за килограмм
Цена за килограмм мандаринов зависит от:
- страны происхождения (турецкие обычно дешевле, марокканские, испанские и абхазские – дороже);
- сорта (клементины, муркотт, "мини" и "с листочками" чаще продаются с наценкой);
- сезона (в начале сезона и ближе к весне цены выше, в пике поставок – чуть ниже).
Чаще всего самые выгодные покупки можно делать в разгар сезона – с конца ноября по январь, когда выбор велик, а конкуренция между поставщиками высокая.
Как хранить мандарины дома
Чтобы мандарины не портились и не высыхали:
- не складывайте их плотной горкой и тем более в закрытый пакет – фруктам нужна вентиляция;
- при комнатной температуре храните не дольше 4-5 дней;
- оптимально – в овощном отделении холодильника или на прохладной лоджии при +4…+8 °C;
- регулярно просматривайте фрукты и убирайте подпорченные, чтобы они не "заражали" остальные.
Мандариновый сок можно замораживать порционно, а дольки консервировать в легком сахарном сиропе для десертов.