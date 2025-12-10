Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году

МОСКВА – РИА Новости. С наступлением холодов начинается время мандаринов. Для многих этот фрукт – такой же символ Нового года, как елка и гирлянды. Но помимо ассоциаций с праздником стоит знать, чем полезны мандарины. Есть ли противопоказания, сколько калорий, какие сорта бывают и как выбрать мандарины – читайте в материале РИА Новости.

Химический состав и польза мандаринов

Мандарины относятся к низкокалорийным цитрусовым, при этом они богаты витаминами и пищевыми волокнами.

В 100 г мякоти мандарина в среднем:

38 ккал;

0,8 г белков;

0,2 г жиров;

7,5 г углеводов;

около 2 г клетчатки.

Витамины в мандаринах

Основные вещества, ради которых многие и ценят этот зимний фрукт:

Витамин C – поддержка иммунитета в сезон простуд, защита клеток от окислительного стресса.

Витамин A и каротиноиды – здоровье кожи и зрения, красивый "оранжевый" цвет мякоти.

Витамины группы B – обмен веществ, нервная система.

Минералы: калий, кальций, магний, а также кремний, кобальт, молибден.

Эфирные масла в кожуре и цедре – обладают мягким антисептическим и тонизирующим эффектом, поднимают настроение одним запахом.

Мандарины для детей

Особенно сильно мандарины полезны для детей. Однако педиатры дают некоторые рекомендации родителям, которые хотят дать впервые попробовать ребенку этот цитрусовый фрукт:

не вводить цитрусовые в прикорм слишком рано;

пробовать мандарин после года и очень маленькими порциями;

ориентироваться на реакцию кожи и пищеварения ребенка.

Условно можно считать безопасной нормой:

детям раннего возраста – 1 маленький мандарин или несколько долек в день;

детям постарше – 1-2 фрукта в отсутствие аллергии на мандарины и проблем с ЖКТ.

Важно предлагать мандарины не натощак и не сочетать сразу с другими "рисковыми" продуктами (шоколад и т.д). При любых высыпаниях, зуде, болях в животе от цитрусов нужно временно отказаться и обсудить ситуацию с врачом.

© iStock.com / MmeEmil Мандарины © iStock.com / MmeEmil Мандарины. Архивное фото

Калорийность и диетология

Калорийность мандарина невысокая, поэтому фрукт часто включают в рацион тех, кто следит за весом.

В среднем:

100 г мандарина – около 38 ккал;

один небольшой плод – примерно 20–25 ккал;

очень крупные фрукты могут содержать до 35–50 ккал/шт.

То есть даже 3-4 плода редко "перебирают" по калориям, если вы контролируете общий рацион.

При этом не стоит забывать: в мандаринах есть сахара, поэтому при диабете, строгих диетах или низкоуглеводном питании их количество нужно согласовывать с врачом или диетологом.

Универсальной нормы употребления мандаринов для всех нет, но усредненные рекомендации выглядят так:

здоровому взрослому человеку без гастрита, язвы и диабета – до 3-5 мандаринов в день;

людям с лишним весом – учитывать мандарины в общей калорийности и норме углеводов;

при заболеваниях ЖКТ, печени и при диабете – обсудить допустимое количество с лечащим врачом.

Переедание легко приводит к изжоге, вздутию и другим проблемам, поэтому сколько можно есть мандаринов, зависит не только от любви к цитрусам, но и от состояния здоровья.

Гид по сортам: какие мандарины выбрать

Сегодня на прилавках можно встретить десятки видов мандаринов: турецкие, марокканские, испанские, абхазские, китайские, гибриды с апельсином и грейпфрутом. Они различаются размером, сладостью, ароматом, количеством косточек и толщиной кожуры.

Популярные сорта мандаринов

Ниже – самые популярные сорта мандаринов, которые чаще всего можно встретить в магазинах.

Уншиу (сацума)

Японский сорт, хорошо прижившийся на Черноморском побережье. Отличительные признаки:

тонкая, очень рыхлая кожура, часто с легкой зеленью;

фрукт легко чистится, дольки отделяются без усилий;

мандарины практически без косточек;

мягкий сладкий вкус с легкой кислинкой.

Клементин

Гибрид мандарина и апельсина, один из самых популярных сортов:

правильная круглая форма;

гладкая, тонкая, глянцевая кожура;

яркий сладкий вкус, сочная мякоть;

косточек мало или нет.

Муркотт

Гибрид мандарина и апельсина с очень выразительным вкусом:

цвет кожуры от желтого до оранжевого;

мякоть сочная, кисло-сладкая;

кожура средней толщины, легко отходит от мякоти;

косточек может быть как мало, так и довольно много – зависит от партии.

Измирские, мини, "с листочками", хатайские

Часто встречающиеся в сети магазинов и на рынках мелкие и средние турецкие сорта:

"мини" и мандарины с листочками – очень фотогеничны, хорошо смотрятся в фруктовых корзинах и на новогоднем столе;

у измирских кожура средней толщины, но она хорошо отходит от мякоти, поэтому фрукты легко чистить;

хаттайские мандарины обычно очень сладкие, с минимальной кислинкой и небольшим количеством косточек.

Абхазские мандарины – почему их так любят

Отдельный культовый продукт – абхазские мандарины. Именно они во многом сделали мандарин символом советского, а затем и российского Нового года.

По словам фермеров и экспортеров, их особенности:

Уникальный климат: Абхазия защищена морем и горным хребтом, здесь мягкий субтропический климат с большим количеством солнечных дней. Это идеальные условия для созревания сладких и сочных цитрусов.

Особый вкус: Абхазские мандарины – мясистые, очень сочные, с гармоничным кисло-сладким вкусом без приторности и резкой кислоты.

Тонкая кожура: у спелых плодов она мягкая, легко отстает от мякоти, белая прослойка тонкая и часто снимается вместе с кожурой.

Форма и цвет: чаще всего плоды слегка приплюснутые, желто-оранжевые, а не неоново-оранжевые.

Важно и то, что крупные абхазские производители подчеркивают, что их мандарины не покрываются воском и красителями. Их моют чистой водой, сушат, калибруют и отправляют в путь без дополнительной химической обработки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии. Архивное фото

Вред, противопоказания и аллергия на мандарины

У новогоднего фрукта есть свои ограничения. Вот основные ситуации, когда мандарины могут навредить:

Гастрит и язва: кислоты раздражают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, могут усиливать боль и изжогу.

Обострения заболеваний печени и кишечника: кислоты и сахара могут провоцировать дискомфорт.

Диабет: из-за содержания сахаров количество фруктов нужно индивидуально согласовать с врачом.

Аллергия на мандарины: возможны сыпь, зуд, отеки, расстройство стула. В этом случае цитрусы полностью исключаются.

Эксперты по питанию отмечают: мандарины лучше есть отдельно от тяжелой пищи, не натощак, оптимально – через 1-1,5 часа после основного приема пищи.

Потребительские вопросы о мандаринах

Ниже – самые частые вопросы, которыми задаются покупатели мандаринов.

Как выбрать сладкие мандарины

Чтобы в пакете оказались именно сладкие мандарины, обратите внимание на несколько признаков:

плод кажется тяжелее своего размера – значит, он сочный;

кожура ровная, без плесени и глубоких вмятин;

аромат яркий, цитрусовый, чувствуется уже через кожуру.

Слишком твердые, мелкие и блеклые плоды часто оказываются кислыми мандаринами с большим количеством косточек.

Сколько мандаринов в килограмме

Точный ответ зависит от размера и сорта, но в среднем:

маленькие плоды – около 20–25 штук в 1 кг;

средние – примерно 14–16 штук в 1 кг;

крупные – 8–10 штук в 1 кг.

Эти цифры удобно использовать, чтобы рассчитать, сколько фруктов нужно на семью или для большого новогоднего стола.

© iStock.com / undefined undefined Мандарины © iStock.com / undefined undefined Мандарины. Архивное фото

Цена за килограмм

Цена за килограмм мандаринов зависит от:

страны происхождения (турецкие обычно дешевле, марокканские, испанские и абхазские – дороже);

сорта (клементины, муркотт, "мини" и "с листочками" чаще продаются с наценкой);

сезона (в начале сезона и ближе к весне цены выше, в пике поставок – чуть ниже).

Чаще всего самые выгодные покупки можно делать в разгар сезона – с конца ноября по январь, когда выбор велик, а конкуренция между поставщиками высокая.

Как хранить мандарины дома

Чтобы мандарины не портились и не высыхали:

не складывайте их плотной горкой и тем более в закрытый пакет – фруктам нужна вентиляция;

при комнатной температуре храните не дольше 4-5 дней;

оптимально – в овощном отделении холодильника или на прохладной лоджии при +4…+8 °C;

регулярно просматривайте фрукты и убирайте подпорченные, чтобы они не "заражали" остальные.