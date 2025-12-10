Рейтинг@Mail.ru
Мандарины: польза и вред, сорта, калорийность, как выбрать
12:36 10.12.2025 (обновлено: 14:50 10.12.2025)
Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году
Мандарины: польза и вред, сорта, калорийность, как выбрать
Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году
С наступлением холодов начинается время мандаринов. Для многих этот фрукт – такой же символ Нового года, как елка и гирлянды. Но помимо ассоциаций с праздником... РИА Новости, 10.12.2025
Оглавление
МОСКВА – РИА Новости. С наступлением холодов начинается время мандаринов. Для многих этот фрукт – такой же символ Нового года, как елка и гирлянды. Но помимо ассоциаций с праздником стоит знать, чем полезны мандарины. Есть ли противопоказания, сколько калорий, какие сорта бывают и как выбрать мандарины – читайте в материале РИА Новости.

Химический состав и польза мандаринов

Мандарины относятся к низкокалорийным цитрусовым, при этом они богаты витаминами и пищевыми волокнами.
В 100 г мякоти мандарина в среднем:
  • 38 ккал;
  • 0,8 г белков;
  • 0,2 г жиров;
  • 7,5 г углеводов;
  • около 2 г клетчатки.

Витамины в мандаринах

Основные вещества, ради которых многие и ценят этот зимний фрукт:
  • Витамин C – поддержка иммунитета в сезон простуд, защита клеток от окислительного стресса.
  • Витамин A и каротиноиды – здоровье кожи и зрения, красивый "оранжевый" цвет мякоти.
  • Витамины группы B – обмен веществ, нервная система.
  • Минералы: калий, кальций, магний, а также кремний, кобальт, молибден.
  • Эфирные масла в кожуре и цедре – обладают мягким антисептическим и тонизирующим эффектом, поднимают настроение одним запахом.
Мандарины для детей

Особенно сильно мандарины полезны для детей. Однако педиатры дают некоторые рекомендации родителям, которые хотят дать впервые попробовать ребенку этот цитрусовый фрукт:
  • не вводить цитрусовые в прикорм слишком рано;
  • пробовать мандарин после года и очень маленькими порциями;
  • ориентироваться на реакцию кожи и пищеварения ребенка.
Условно можно считать безопасной нормой:
  • детям раннего возраста – 1 маленький мандарин или несколько долек в день;
  • детям постарше – 1-2 фрукта в отсутствие аллергии на мандарины и проблем с ЖКТ.
Важно предлагать мандарины не натощак и не сочетать сразу с другими "рисковыми" продуктами (шоколад и т.д). При любых высыпаниях, зуде, болях в животе от цитрусов нужно временно отказаться и обсудить ситуацию с врачом.
© iStock.com / MmeEmilМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / MmeEmil
Мандарины. Архивное фото

Калорийность и диетология

Калорийность мандарина невысокая, поэтому фрукт часто включают в рацион тех, кто следит за весом.
В среднем:
  • 100 г мандарина – около 38 ккал;
  • один небольшой плод – примерно 20–25 ккал;
  • очень крупные фрукты могут содержать до 35–50 ккал/шт.
То есть даже 3-4 плода редко "перебирают" по калориям, если вы контролируете общий рацион.
При этом не стоит забывать: в мандаринах есть сахара, поэтому при диабете, строгих диетах или низкоуглеводном питании их количество нужно согласовывать с врачом или диетологом.
Универсальной нормы употребления мандаринов для всех нет, но усредненные рекомендации выглядят так:
  • здоровому взрослому человеку без гастрита, язвы и диабета – до 3-5 мандаринов в день;
  • людям с лишним весом – учитывать мандарины в общей калорийности и норме углеводов;
  • при заболеваниях ЖКТ, печени и при диабете – обсудить допустимое количество с лечащим врачом.
Переедание легко приводит к изжоге, вздутию и другим проблемам, поэтому сколько можно есть мандаринов, зависит не только от любви к цитрусам, но и от состояния здоровья.

Гид по сортам: какие мандарины выбрать

Сегодня на прилавках можно встретить десятки видов мандаринов: турецкие, марокканские, испанские, абхазские, китайские, гибриды с апельсином и грейпфрутом. Они различаются размером, сладостью, ароматом, количеством косточек и толщиной кожуры.

Популярные сорта мандаринов

Ниже – самые популярные сорта мандаринов, которые чаще всего можно встретить в магазинах.
Уншиу (сацума)
Японский сорт, хорошо прижившийся на Черноморском побережье. Отличительные признаки:
  • тонкая, очень рыхлая кожура, часто с легкой зеленью;
  • фрукт легко чистится, дольки отделяются без усилий;
  • мандарины практически без косточек;
  • мягкий сладкий вкус с легкой кислинкой.
Клементин
Гибрид мандарина и апельсина, один из самых популярных сортов:
  • правильная круглая форма;
  • гладкая, тонкая, глянцевая кожура;
  • яркий сладкий вкус, сочная мякоть;
  • косточек мало или нет.
© Фото : carolКлементин
Клементин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : carol
Клементин. Архивное фото
Муркотт
Гибрид мандарина и апельсина с очень выразительным вкусом:
  • цвет кожуры от желтого до оранжевого;
  • мякоть сочная, кисло-сладкая;
  • кожура средней толщины, легко отходит от мякоти;
  • косточек может быть как мало, так и довольно много – зависит от партии.
Измирские, мини, "с листочками", хатайские
Часто встречающиеся в сети магазинов и на рынках мелкие и средние турецкие сорта:
  • "мини" и мандарины с листочками – очень фотогеничны, хорошо смотрятся в фруктовых корзинах и на новогоднем столе;
  • у измирских кожура средней толщины, но она хорошо отходит от мякоти, поэтому фрукты легко чистить;
  • хаттайские мандарины обычно очень сладкие, с минимальной кислинкой и небольшим количеством косточек.

Абхазские мандарины – почему их так любят

Отдельный культовый продукт – абхазские мандарины. Именно они во многом сделали мандарин символом советского, а затем и российского Нового года.
По словам фермеров и экспортеров, их особенности:
  • Уникальный климат: Абхазия защищена морем и горным хребтом, здесь мягкий субтропический климат с большим количеством солнечных дней. Это идеальные условия для созревания сладких и сочных цитрусов.
  • Особый вкус: Абхазские мандарины – мясистые, очень сочные, с гармоничным кисло-сладким вкусом без приторности и резкой кислоты.
  • Тонкая кожура: у спелых плодов она мягкая, легко отстает от мякоти, белая прослойка тонкая и часто снимается вместе с кожурой.
  • Форма и цвет: чаще всего плоды слегка приплюснутые, желто-оранжевые, а не неоново-оранжевые.
Важно и то, что крупные абхазские производители подчеркивают, что их мандарины не покрываются воском и красителями. Их моют чистой водой, сушат, калибруют и отправляют в путь без дополнительной химической обработки.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкМандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии. Архивное фото

Вред, противопоказания и аллергия на мандарины

У новогоднего фрукта есть свои ограничения. Вот основные ситуации, когда мандарины могут навредить:
  • Гастрит и язва: кислоты раздражают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, могут усиливать боль и изжогу.
  • Обострения заболеваний печени и кишечника: кислоты и сахара могут провоцировать дискомфорт.
  • Диабет: из-за содержания сахаров количество фруктов нужно индивидуально согласовать с врачом.
  • Аллергия на мандарины: возможны сыпь, зуд, отеки, расстройство стула. В этом случае цитрусы полностью исключаются.
Эксперты по питанию отмечают: мандарины лучше есть отдельно от тяжелой пищи, не натощак, оптимально – через 1-1,5 часа после основного приема пищи.

Потребительские вопросы о мандаринах

Ниже – самые частые вопросы, которыми задаются покупатели мандаринов.

Как выбрать сладкие мандарины

Чтобы в пакете оказались именно сладкие мандарины, обратите внимание на несколько признаков:
  • плод кажется тяжелее своего размера – значит, он сочный;
  • кожура ровная, без плесени и глубоких вмятин;
  • аромат яркий, цитрусовый, чувствуется уже через кожуру.
Слишком твердые, мелкие и блеклые плоды часто оказываются кислыми мандаринами с большим количеством косточек.

Сколько мандаринов в килограмме

Точный ответ зависит от размера и сорта, но в среднем:
  • маленькие плоды – около 20–25 штук в 1 кг;
  • средние – примерно 14–16 штук в 1 кг;
  • крупные – 8–10 штук в 1 кг.
Эти цифры удобно использовать, чтобы рассчитать, сколько фруктов нужно на семью или для большого новогоднего стола.
© iStock.com / undefined undefinedМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / undefined undefined
Мандарины. Архивное фото

Цена за килограмм

Цена за килограмм мандаринов зависит от:
  • страны происхождения (турецкие обычно дешевле, марокканские, испанские и абхазские – дороже);
  • сорта (клементины, муркотт, "мини" и "с листочками" чаще продаются с наценкой);
  • сезона (в начале сезона и ближе к весне цены выше, в пике поставок – чуть ниже).
Чаще всего самые выгодные покупки можно делать в разгар сезона – с конца ноября по январь, когда выбор велик, а конкуренция между поставщиками высокая.

Как хранить мандарины дома

Чтобы мандарины не портились и не высыхали:
  • не складывайте их плотной горкой и тем более в закрытый пакет – фруктам нужна вентиляция;
  • при комнатной температуре храните не дольше 4-5 дней;
  • оптимально – в овощном отделении холодильника или на прохладной лоджии при +4…+8 °C;
  • регулярно просматривайте фрукты и убирайте подпорченные, чтобы они не "заражали" остальные.
Мандариновый сок можно замораживать порционно, а дольки консервировать в легком сахарном сиропе для десертов.
 
