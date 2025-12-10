Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kabmin-2061052885.html
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов - РИА Новости, 10.12.2025
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
Кабинет министров Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:28:00+03:00
2025-12-10T11:28:00+03:00
в мире
украина
россия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
https://ria.ru/20251210/odessity-2061032052.html
https://ria.ru/20250330/rusofobiya-2008161005.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов

Правительство Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий сайтов

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте электронных петиций.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Одессе многие не говорят на украинском, рассказала жительница города
10:32
"Необходимо внести изменения в статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ... Предлагаемое изменение: вместе с версией интернет-представительств (в том числе веб-сайтов, веб-страниц в социальных сетях), созданных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, кроме русского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Петиция также предусматривает четко фиксированную ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение указанных требований.
Электронный документ был создан 16 сентября. По состоянию на 10 декабря, необходимые для рассмотрения кабинетом министров 25 тысяч подписей собраны.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Сделка с русофобами — это всегда сделка с дьяволом. Доказано Эстонией
30 марта, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала