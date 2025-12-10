https://ria.ru/20251210/kabmin-2061052885.html
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
Кабинет министров Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей
https://ria.ru/20251210/odessity-2061032052.html
https://ria.ru/20250330/rusofobiya-2008161005.html
украина
россия
На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
Правительство Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий сайтов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте электронных петиций.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков.
"Необходимо внести изменения в статью 27 Закона Украины
"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ... Предлагаемое изменение: вместе с версией интернет-представительств (в том числе веб-сайтов, веб-страниц в социальных сетях), созданных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, кроме русского", - говорится
в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Петиция также предусматривает четко фиксированную ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение указанных требований.
Электронный документ был создан 16 сентября. По состоянию на 10 декабря, необходимые для рассмотрения кабинетом министров 25 тысяч подписей собраны.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.