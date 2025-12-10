На Украине рассмотрят петицию о запрете русскоязычных версий сайтов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины рассмотрит петицию о запрете русскоязычных версий украинских сайтов, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте электронных петиций.

Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков.

"Необходимо внести изменения в статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ... Предлагаемое изменение: вместе с версией интернет-представительств (в том числе веб-сайтов, веб-страниц в социальных сетях), созданных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, кроме русского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Петиция также предусматривает четко фиксированную ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение указанных требований.

Электронный документ был создан 16 сентября. По состоянию на 10 декабря, необходимые для рассмотрения кабинетом министров 25 тысяч подписей собраны.