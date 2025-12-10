Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ считают правильной разморозку средств инвесторов на счетах типа "С" - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 10.12.2025 (обновлено: 11:50 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/investory-2061056448.html
В ЦБ считают правильной разморозку средств инвесторов на счетах типа "С"
В ЦБ считают правильной разморозку средств инвесторов на счетах типа "С" - РИА Новости, 10.12.2025
В ЦБ считают правильной разморозку средств инвесторов на счетах типа "С"
Банк России считает правильной постепенную разморозку средств российских инвесторов на счетах типа "С", которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:36:00+03:00
2025-12-10T11:50:00+03:00
экономика
россия
владимир чистюхин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_46cbcb7b2743744ba62b3cc77ee4ae4f.jpg
https://ria.ru/20251115/es-2055217680.html
https://ria.ru/20250402/aktivy-2008844386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2df1e9acc9edb8ebdb42f3a95e1fee2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир чистюхин
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин
В ЦБ считают правильной разморозку средств инвесторов на счетах типа "С"

Зампред ЦБ считает правильным разморозить средства инвесторов на счетах типа "С"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России считает правильной постепенную разморозку средств российских инвесторов на счетах типа "С", которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных нерезидентов, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Еще один вопрос, который нам предстоит решить - каким образом относиться к средствам на счетах типа "С" тех российских инвесторов, которые в нарушение правил приобрели ценные бумаги у нерезидентов из недружественных стран. Это очень серьезная тема. Контрсанкционно эти активы мы не можем использовать, потому они принадлежат российским резидентам. Тогда встает вопрос, каким образом их пустить в оборот", - сказал он.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов
15 ноября, 20:38
"Мне кажется, что самым правильным решением было бы постепенно вводить эти средства в оборот, чтобы не возникло риска для финансовой стабильности, но одновременно взыскать штраф или удержать налог с российских нарушителей. Просто держать их долгосрочно в заморозке - спорное решение. Этот вопрос не является первостепенным, тем не менее и его надо будет решить", - добавил Чистюхин.
Он напомнил, что счета типа "С" вводились как контрсанкционный механизм, который актуален до сих пор. ЦБ РФ не раскрывает объем активов, которые находятся на этих счетах. "Единственное, что могу прокомментировать, что объемы значительные", - сказал первый зампред.
ЦБ РФ с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента России, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания.
В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 миллионов рублей. У трех депозитариев были аннулированы лицензии.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран
2 апреля, 11:25
 
ЭкономикаРоссияВладимир Чистюхин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала