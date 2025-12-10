Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что прибыл в Москву для консультаций с российской стороной, а также чтобы выразить искреннюю признательность своей страны на фоне активного развития двусторонних отношений Москвы и Джакарты.