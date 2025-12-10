https://ria.ru/20251210/indoneziya-2061098395.html
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию - РИА Новости, 10.12.2025
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что прибыл в Москву для консультаций с российской стороной, а также чтобы выразить искреннюю признательность своей... РИА Новости, 10.12.2025
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Президент Индонезии назвал консультации основной цель визита в Россию