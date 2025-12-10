Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 10.12.2025 (обновлено: 13:30 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/indoneziya-2061098395.html
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию - РИА Новости, 10.12.2025
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что прибыл в Москву для консультаций с российской стороной, а также чтобы выразить искреннюю признательность своей... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:23:00+03:00
2025-12-10T13:30:00+03:00
россия
индонезия
в мире
прабово субианто
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061095916_0:368:2848:1970_1920x0_80_0_0_916a76861e40ae1976320850dcc5124f.jpg
https://ria.ru/20251210/vstrecha-2061100147.html
россия
индонезия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061095916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_268d125ce201958e377d9789b7d7e44c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, в мире, прабово субианто, москва, владимир путин
Россия, Индонезия, В мире, Прабово Субианто, Москва, Владимир Путин
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию

Президент Индонезии назвал консультации основной цель визита в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что прибыл в Москву для консультаций с российской стороной, а также чтобы выразить искреннюю признательность своей страны на фоне активного развития двусторонних отношений Москвы и Джакарты.
"Основная цель моего визита - это проведение консультаций с вашей стороной, а также очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост российско-индонезийских двусторонних взаимоотношений", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
Вчера, 13:26
 
РоссияИндонезияВ миреПрабово СубиантоМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала