Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос поставок пшеницы
Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:20:00+03:00
2025-12-10T13:20:00+03:00
2025-12-10T13:28:00+03:00
Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии вопрос поставок пшеницы