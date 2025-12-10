Рейтинг@Mail.ru
13:20 10.12.2025 (обновлено: 13:28 10.12.2025)
Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос поставок пшеницы
Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию. РИА Новости, 10.12.2025
Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос поставок пшеницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Урожай пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию.
Глава государства отметил, что у России и Индонезии существует много интересных проектов в области сельского хозяйства, и РФ готова искать дальнейшие пути развития отношений в этой сфере.
"У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
