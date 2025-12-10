Рейтинг@Mail.ru
13:12 10.12.2025
Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с наводнением
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично выразил президенту Индонезии Прабово Субианто соболезнования в связи с наводнением.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Число погибших выросло до 961, поиски 293 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.​
"Но, прежде всего, конечно, я хотел бы выразить соболезнования, сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин принял предложение президента Индонезии посетить страну
Индонезия, В мире, Россия, Северная Суматра, Владимир Путин, Прабово Субианто
 
 
