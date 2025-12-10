https://ria.ru/20251210/indiya-2061238035.html
Звезда "Танцора диско" поблагодарил Путина и Симоньян за открытие RT India
Индийский актер Митхун Чакраборти, известный по фильму "Танцор диско", поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главного редактора международной... РИА Новости, 10.12.2025
Митхун Чакраборти передает свою любовь россиянам
Звезда Болливуда Митхун Чакраборти — или, как мы все его знаем, Джимми из фильма 'Танцор диско' — передает свою любовь всем россиянам.
