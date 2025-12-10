Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Танцора диско" поблагодарил Путина и Симоньян за открытие RT India
21:50 10.12.2025 (обновлено: 22:07 10.12.2025)
Звезда "Танцора диско" поблагодарил Путина и Симоньян за открытие RT India
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Индийский актер Митхун Чакраборти, известный по фильму "Танцор диско", поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за открытие телеканала RT India, видеообращение актера Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.
"Спасибо, Маргарита. И спасибо, президент Путин. Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача", - сказал Чакраборти в обращении.
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
5 декабря, 16:32
"Самое трогательное, что вы сегодня увидите", - подписала видео Симоньян.
Она назвала его дорогим другом и передала "привет от всей России".
В пятницу в Индии прошла церемония запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. Вещание запустили Путин и Симоньян.
Студия RT в виде огромной матрешки в Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
5 декабря, 15:16
 
Индия, Нью-Дели, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Телеканал RT
 
 
