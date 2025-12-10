У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска по иску Генпрокуратуры России изъял полученное коррупционным путем имущество экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова более чем на 300 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания" всего на сумму более 300 миллионов рублей", - говорится в ответе суда на запрос агентства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В иске первый заместитель Генпрокурора РФ указывал, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Фролова по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий были получены сведения о нарушении им требований законодательства о противодействии коррупции. Уголовное дело в отношении Фролова рассмотрит Центральный районный суд Кемерово

Прокуратура РФ посчитала, что Фролов в период государственной гражданской службы РФ с 2002 по 2024 годы приобрел имущество на общую сумму 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и свидетельствует о наличии у него других источников дохода, полученного в нарушение антикоррупционных положений законодательства, устанавливающего прямой запрет на занятие госслужащим любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой.