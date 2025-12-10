Рейтинг@Mail.ru
У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов рублей
06:59 10.12.2025
У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов рублей
Заельцовский районный суд Новосибирска по иску Генпрокуратуры России изъял полученное коррупционным путем имущество экс-руководителя Южно-Сибирского... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
россия
новосибирск
кемерово
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
новосибирск
кемерово
происшествия, россия, новосибирск, кемерово, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Новосибирск, Кемерово, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Генеральная прокуратура РФ
НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска по иску Генпрокуратуры России изъял полученное коррупционным путем имущество экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова более чем на 300 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания" всего на сумму более 300 миллионов рублей", - говорится в ответе суда на запрос агентства. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Москве у коррупционеров арестовали имущества на 14 миллиардов рублей
Вчера, 17:40
В иске первый заместитель Генпрокурора РФ указывал, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Фролова по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий были получены сведения о нарушении им требований законодательства о противодействии коррупции. Уголовное дело в отношении Фролова рассмотрит Центральный районный суд Кемерово.
Прокуратура РФ посчитала, что Фролов в период государственной гражданской службы РФ с 2002 по 2024 годы приобрел имущество на общую сумму 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и свидетельствует о наличии у него других источников дохода, полученного в нарушение антикоррупционных положений законодательства, устанавливающего прямой запрет на занятие госслужащим любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой.
В ведомстве отмечали, что до поступления на службу и после увольнения с нее Андрей Фролов официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся, в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого предпринимательскую деятельность также не осуществлял.
По данным Генпрокуратуры, Фролов фактически владел недвижимостью в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд может конфисковать имущество экс-начальника НИИ ФСИН Быкова
8 декабря, 02:05
 
Происшествия Россия Новосибирск Кемерово Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Генеральная прокуратура РФ
 
 
