МОСКВА/БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Хорватия подписала соглашение на закупку у Германии 44 танков Leopard 2A8, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Правительство Хорватии 4 декабря одобрило покупку 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ, 18 САУ CAESAR во Франции, 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. Стоимость танков по контракту составила 1,3 миллиарда евро, цена каждого – около 30 миллионов.
"Сегодня было подписано соглашение о приобретении 44 танков Leopard 2A8", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Соглашение было подписано заместителем премьер-министра и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем в присутствии журналистов.
Премьер Хорватии ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды.
Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде в Загребе в конце июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА "Байрактар".
Ранее страны-члены ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
