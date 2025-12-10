Хорватия закупит у Германии 44 танка Leopard 2A8, сообщил Мерц

Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде в Загребе в конце июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА "Байрактар".