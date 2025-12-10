https://ria.ru/20251210/gulyaypole-2061238246.html
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем - РИА Новости, 10.12.2025
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Укрепленные позиции ВСУ в Гуляйполе уничтожены, это позволило российским штурмовикам продолжить продвижение в нем, город и дороги к нему находятся под огневым... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:48:00+03:00
2025-12-10T21:48:00+03:00
2025-12-10T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0158fc574dcb7a8cc057129c190bbd9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_899c7bbae2334293ea184d7e5eb44ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Балицкий: в Гуляйполе ликвидированы позиции ВСУ, город под огневым контролем