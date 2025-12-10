Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 10.12.2025
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
Укрепленные позиции ВСУ в Гуляйполе уничтожены, это позволило российским штурмовикам продолжить продвижение в нем, город и дороги к нему находятся под огневым... РИА Новости, 10.12.2025
запорожская область
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем

Балицкий: в Гуляйполе ликвидированы позиции ВСУ, город под огневым контролем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Укрепленные позиции ВСУ в Гуляйполе уничтожены, это позволило российским штурмовикам продолжить продвижение в нем, город и дороги к нему находятся под огневым контролем российских войск, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Уничтожены укрепленные позиции и сооружения в Гуляйполе, которые противник использовал для размещения живой силы и техники. Это позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение в населенном пункте. Город Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки "Восток", - написал он в Telegram-канале.
Администрация Запорожской области находятся на связи с оперативными службами, отметил он. Военные организовали безопасное перемещение жителей, им оказывается гуманитарная помощь и поддержка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
