https://ria.ru/20251210/gref-2061045092.html
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов - РИА Новости, 10.12.2025
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов
Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ждет на уровне сектора, сообщил глава "Сбера" Герман... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:09:00+03:00
2025-12-10T11:09:00+03:00
2025-12-10T11:11:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029625_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_ff61802c60476229a5cd2fa084d7c5f2.jpg
https://ria.ru/20251209/sber-2060743524.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029625_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b37fe1197527e304c4adc5007403da22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11% в 2026 году
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ждет на уровне сектора, сообщил глава "Сбера" Герман Греф.
"На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9–11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
Согласно презентации, Сбербанк прогнозирует в 2026 году рост кредитования юридических лиц в целом по рынку на 9-11%, свой рост ожидает "в соответствии с сектором".