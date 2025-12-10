Рейтинг@Mail.ru
11:09 10.12.2025 (обновлено: 11:11 10.12.2025)
"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов
экономика
экономика
Экономика
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГерман Греф
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ждет на уровне сектора, сообщил глава "Сбера" Герман Греф.
"На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9–11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
Согласно презентации, Сбербанк прогнозирует в 2026 году рост кредитования юридических лиц в целом по рынку на 9-11%, свой рост ожидает "в соответствии с сектором".
