"Сбер" прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 9-11 процентов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ждет на уровне сектора, сообщил глава "Сбера" Герман Греф.

"На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9–11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".