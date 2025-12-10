Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили заявление Зеленского о Крыме
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 10.12.2025
В Госдуме оценили заявление Зеленского о Крыме
В Госдуме оценили заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме оценили заявление Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме оценили заявление Зеленского о Крыме

РИА Новости: в Госдуме назвали заявление Зеленского о Крыме очевидным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки вернуть Крым в состав Украины.
"Пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого очевидна для всех уже давно. Ему и его команде было очень удобно годами одурачивать своих избирателей воинственными заявлениями о Крыме и границах 1991 года", - сказал Нестеренко.
По его словам, следующим, хоть и запоздалым шагом должно стать международное признание Крыма как субъекта России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
