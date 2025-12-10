СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

"Пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого очевидна для всех уже давно. Ему и его команде было очень удобно годами одурачивать своих избирателей воинственными заявлениями о Крыме и границах 1991 года", - сказал Нестеренко.