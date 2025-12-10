СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
"Пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого очевидна для всех уже давно. Ему и его команде было очень удобно годами одурачивать своих избирателей воинственными заявлениями о Крыме и границах 1991 года", - сказал Нестеренко.
По его словам, следующим, хоть и запоздалым шагом должно стать международное признание Крыма как субъекта России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".