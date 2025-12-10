https://ria.ru/20251210/gosduma-2061208202.html
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:32:00+03:00
2025-12-10T18:32:00+03:00
2025-12-10T18:32:00+03:00
василий пискарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2061001763.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф
Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
ГД может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников в декабре
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее в среду в Госдуму
был внесён проект о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников. Как сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев
, им, в частности, предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения... Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - декабрь 2025 года", - сказано в документе.