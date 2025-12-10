Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.