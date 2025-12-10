Рейтинг@Mail.ru
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
18:32 10.12.2025
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
2025
Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

ГД может рассмотреть проект об отмене ежегодных деклараций чиновников в декабре

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее в среду в Госдуму был внесён проект о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников. Как сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, им, в частности, предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения... Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - декабрь 2025 года", - сказано в документе.
Василий Пискарев
 
 
