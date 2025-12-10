https://ria.ru/20251210/gosduma-2061207253.html
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных,...
общество
госдума рф
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных, обращение с соответствующим предложением направили главе Росстандарта Антону Шалаеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы также стали депутаты Ксения Горячева, Ярослав Самылин и Анна Скрозникова.
"Считаем необходимым защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в ГОСТ, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность", - говорится в документе.
Парламентарии отмечают, что с наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Также ветеринарные клиники сообщают о сезонном всплеске обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами, добавляют депутаты.
"Внедрение стандарта и приоритетное применение соответствующих реагентов в пешеходных зонах, парках и местах выгула позволит снизить химическую нагрузку на городскую среду, а владельцы смогут выходить на улицу, не опасаясь за здоровье своих домашних питомцев", - заключается в документе.