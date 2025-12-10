В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных, обращение с соответствующим предложением направили главе Росстандарта Антону Шалаеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы также стали депутаты Ксения Горячева, Ярослав Самылин и Анна Скрозникова.

"Считаем необходимым защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в ГОСТ, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность", - говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что с наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Также ветеринарные клиники сообщают о сезонном всплеске обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами, добавляют депутаты.