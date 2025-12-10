Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов - РИА Новости, 10.12.2025
18:31 10.12.2025
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных,... РИА Новости, 10.12.2025
общество
госдума рф
https://ria.ru/20251208/zhivotnye-2060478374.html
https://ria.ru/20251202/gd-2059178623.html
Новости
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов

В Госдуме предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных, обращение с соответствующим предложением направили главе Росстандарта Антону Шалаеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы также стали депутаты Ксения Горячева, Ярослав Самылин и Анна Скрозникова.
Выгул собак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Правительство поддержало идею возбуждать дела за плохое содержание животных
8 декабря, 04:47
"Считаем необходимым защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в ГОСТ, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность", - говорится в документе.
Парламентарии отмечают, что с наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Также ветеринарные клиники сообщают о сезонном всплеске обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами, добавляют депутаты.
"Внедрение стандарта и приоритетное применение соответствующих реагентов в пешеходных зонах, парках и местах выгула позволит снизить химическую нагрузку на городскую среду, а владельцы смогут выходить на улицу, не опасаясь за здоровье своих домашних питомцев", - заключается в документе.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
2 декабря, 12:58
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
