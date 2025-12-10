Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 10.12.2025 (обновлено: 18:17 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/gosduma-2061177219.html
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников
В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, сообщил глава комитета ГД по безопасности и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:03:00+03:00
2025-12-10T18:17:00+03:00
политика
василий пискарев
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251203/rossija-2059483766.html
https://ria.ru/20251209/aktivy-2060696013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, василий пискарев, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Василий Пискарев, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников

В ГД внесли проекты об улучшении системы декларирования доходов чиновников

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля", — написал он в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россия борется с коррупцией без компанейщины, заявил Песков
3 декабря, 12:46
Депутат призвал усилить контроль за сделками должностных лиц по покупке недвижимости, транспорта и ценных бумаг, поскольку во время таких операций коррупционные риски наиболее высоки.
Для более эффективной борьбы со взяточничеством Пискарев предложил цифровизировать систему контроля, чтобы "не ждать год, пока чиновник представит декларацию". Это также сократит время проверки данных и принятия мер реагирования.
Он отметил, что сейчас финансовое положение любого чиновника можно оценить с помощью ГИС "Посейдон", которая получает информацию от Росимущества, ЦБ, ФНС и других ведомств.
По его мнению, сведения о доходах и расходах следует передавать только в конкретных случаях. Например, если чиновник приобретает имущество на сумму, которая превышает не только его общий доход за три года, но и жены и несовершеннолетних детей. Однако при приеме на работу и назначении на госдолжности декларирование должно сохраниться.
Также депутат предлагает обязать должностных лиц предоставлять данные о доходах при переводе из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.
Все это должно обеспечить прозрачность и подотчетность в современных условиях, резюмировал Пискарев.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
9 декабря, 00:16
 
ПолитикаВасилий ПискаревГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала