https://ria.ru/20251210/gosduma-2061177219.html
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников
В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, сообщил глава комитета ГД по безопасности и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:03:00+03:00
2025-12-10T17:03:00+03:00
2025-12-10T18:17:00+03:00
политика
василий пискарев
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251203/rossija-2059483766.html
https://ria.ru/20251209/aktivy-2060696013.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, василий пискарев, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Василий Пискарев, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников
В ГД внесли проекты об улучшении системы декларирования доходов чиновников
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, сообщил
глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля", — написал он в Telegram-канале.
Депутат призвал усилить контроль за сделками должностных лиц по покупке недвижимости, транспорта и ценных бумаг, поскольку во время таких операций коррупционные риски наиболее высоки.
Для более эффективной борьбы со взяточничеством Пискарев
предложил цифровизировать систему контроля, чтобы "не ждать год, пока чиновник представит декларацию". Это также сократит время проверки данных и принятия мер реагирования.
Он отметил, что сейчас финансовое положение любого чиновника можно оценить с помощью ГИС "Посейдон", которая получает информацию от Росимущества
, ЦБ, ФНС
и других ведомств.
По его мнению, сведения о доходах и расходах следует передавать только в конкретных случаях. Например, если чиновник приобретает имущество на сумму, которая превышает не только его общий доход за три года, но и жены и несовершеннолетних детей. Однако при приеме на работу и назначении на госдолжности декларирование должно сохраниться.
Также депутат предлагает обязать должностных лиц предоставлять данные о доходах при переводе из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.
Все это должно обеспечить прозрачность и подотчетность в современных условиях, резюмировал Пискарев.