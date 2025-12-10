В ГД внесли проекты о системе декларирования доходов чиновников

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы декларирования доходов и расходов чиновников, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля", — написал он в Telegram-канале.

Депутат призвал усилить контроль за сделками должностных лиц по покупке недвижимости, транспорта и ценных бумаг, поскольку во время таких операций коррупционные риски наиболее высоки.

Для более эффективной борьбы со взяточничеством Пискарев предложил цифровизировать систему контроля, чтобы "не ждать год, пока чиновник представит декларацию". Это также сократит время проверки данных и принятия мер реагирования.

Он отметил, что сейчас финансовое положение любого чиновника можно оценить с помощью ГИС "Посейдон", которая получает информацию от Росимущества , ЦБ, ФНС и других ведомств.

По его мнению, сведения о доходах и расходах следует передавать только в конкретных случаях. Например, если чиновник приобретает имущество на сумму, которая превышает не только его общий доход за три года, но и жены и несовершеннолетних детей. Однако при приеме на работу и назначении на госдолжности декларирование должно сохраниться.

Также депутат предлагает обязать должностных лиц предоставлять данные о доходах при переводе из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.