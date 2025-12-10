ГД отклонила законопроект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР и запрещающий страховым компаниям отказывать в заключении договора страхования на основании определенного пола, возраста, национальности, религии и ряда других оснований.

Документ был разработан в целях исключения отказов страховых компаний в заключении договоров добровольного страхования гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, а также иным лицам по другим основаниям.

Законопроект устанавливал запрет на такие отказы исключительно на основании определенного пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по иным основаниям, установленным нормативным актом ЦБ

Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Он обратил внимание, что на договоры добровольного страхования распространяются общие положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах и договорах. Причем условия такого договора определяются по усмотрению сторон.

"При этом такие условия, как возраст и состояние здоровья, непосредственно влияют на степень страхового риска и вероятность наступления страхового события, поэтому не могут быть типизированы либо исключены страховщиком из оценки при принятии решения о заключении договора страхования", - отмечается в заключении комитета.

Правительство РФ также не подержало законопроект, полагая, что он нуждается в существенной доработке. По мнению кабмина, предлагаемая в нем норма не отвечает целям его разработки, поскольку допускает возможность отказа в заключении договора добровольного страхования по указанным в законопроекте основаниям при наличии какого-либо иного основания.

Также установление соответствующего запрета может привести к смешению форм добровольного и обязательного страхования, указывается в отзыве правительства на законопроект.