ГД отклонила законопроект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола
14:34 10.12.2025
ГД отклонила законопроект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола
ГД отклонила законопроект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР и запрещающий страховым компаниям отказывать в заключении договора...
общество
россия
госдума рф
лдпр
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество, россия, госдума рф, лдпр, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ГД отклонила законопроект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола

ГД отклонила проект ЛДПР о запрете отказа в страховке из-за пола или возраста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР и запрещающий страховым компаниям отказывать в заключении договора страхования на основании определенного пола, возраста, национальности, религии и ряда других оснований.
Документ был разработан в целях исключения отказов страховых компаний в заключении договоров добровольного страхования гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, а также иным лицам по другим основаниям.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
9 декабря, 13:57
Законопроект устанавливал запрет на такие отказы исключительно на основании определенного пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по иным основаниям, установленным нормативным актом ЦБ.
Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Он обратил внимание, что на договоры добровольного страхования распространяются общие положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах и договорах. Причем условия такого договора определяются по усмотрению сторон.
"При этом такие условия, как возраст и состояние здоровья, непосредственно влияют на степень страхового риска и вероятность наступления страхового события, поэтому не могут быть типизированы либо исключены страховщиком из оценки при принятии решения о заключении договора страхования", - отмечается в заключении комитета.
Правительство РФ также не подержало законопроект, полагая, что он нуждается в существенной доработке. По мнению кабмина, предлагаемая в нем норма не отвечает целям его разработки, поскольку допускает возможность отказа в заключении договора добровольного страхования по указанным в законопроекте основаниям при наличии какого-либо иного основания.
Также установление соответствующего запрета может привести к смешению форм добровольного и обязательного страхования, указывается в отзыве правительства на законопроект.
При этом некоторые из предлагаемых оснований (например, возраст, наличие инвалидности) непосредственно влияют на оценку страхового риска. А это уже может привести к несоблюдению условий признания события страховым риском и к трудностям при реализации страховщиками обязанности применять актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, допускает кабмин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о перерасчете страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
28 ноября, 23:16
 
ОбществоРоссияГосдума РФЛДПРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
