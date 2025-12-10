В Госдуме назвали слова Зеленского о статусе Крыма политической дрожью

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины продиктовано политической дрожью и страхом за свое будущее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Зеленского накрывает политическая дрожь и страх за свое будущее. Именно поэтому он постоянно лавирует, меняет свою точку зрения в зависимости от тех указаний, которые получает во время своих визитов в страны Западной Европы, а не от реальной ситуации на линии фронта, где оперативно-тактическое и стратегическое преимущество на стороне армии России", - сказал Ивлев.
По его словам, киевскому режиму надо перестать воевать вооружением стран НАТО до последнего украинца, признать свое поражение и согласиться на российские мирные предложения.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".