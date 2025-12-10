В Госдуме назвали слова Зеленского о статусе Крыма политической дрожью

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины продиктовано политической дрожью и страхом за свое будущее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.