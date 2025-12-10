https://ria.ru/20251210/gosduma-2061083115.html
Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 10.12.2025
Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.
россия
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ
, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым
.
Принятой мерой предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ
.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ — решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.