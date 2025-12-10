Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.

Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ — решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.