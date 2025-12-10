Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума может 16 декабря на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, следует из решения профильного думского комитета по охране здоровья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Направить настоящее решение, текст законопроекта, таблицу поправок, проект постановления Государственной Думы по законопроекту, заключение правового управления аппарата Государственной Думы и проект решения Совета Государственной Думы в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной Думы на 16 декабря 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 21 октября.