Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
хабаровский край
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума может 16 декабря на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, следует из решения профильного думского комитета по охране здоровья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Направить настоящее решение, текст законопроекта, таблицу поправок, проект постановления Государственной Думы по законопроекту, заключение правового управления аппарата Государственной Думы и проект решения Совета Государственной Думы в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной Думы на 16 декабря 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.
Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края
. Госдума
приняла данный законопроект в первом чтении 21 октября.
Согласно поправке, одобренной комитетом ко второму чтению, предлагается перенести срок вступления закона в силу с 1 марта 2026 года на 1 сентября 2026 года. Также предлагается уточнить, что установленный запрет не будет применяться в случае, если торговая точка на остановочном пункте является единственным в населенном пункте местом продажи табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов, а также устройств для их потребления.