В Госдуме назвали слова Трампа признанием уникальности Крыма
07:43 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа признанием уникальности Крыма
В Госдуме назвали слова Трампа признанием уникальности Крыма

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Крыма признанием уникальности полуострова как одной из самых ярких жемчужин России.
Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
"Слова президента США в отношении Крыма являются признанием уникальности полуострова как одной из самых ярких жемчужин России. Крым - это сердце и жемчужина России, наша духовность и будущее. Именно поэтому все, что сегодня происходит в Крыму, показывает всему миру, как может развиваться небольшой полуостров, когда находится в составе огромной страны с традиционными ценностями", - сказал Белик.
По его словам, Крым демонстрирует успехи экономического роста, и это движение только нарастает.
"Полуостров является одним из самых динамично развивающихся регионов России", - подчеркнул депутат.
