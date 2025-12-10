В Госдуме просят проверить законность продажи никотиновых пластинок

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил проверить законность продажи никотиновых пластинок брендов "Hype", "Loop" и "Velo".

Обращения на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, а также генерального прокурора России Александра Гуцана имеются в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас поручить провести проверку законности реализации никотиносодержащих пластинок бренда "Нуре" и аналогичных товаров на территории Российской Федерации", - сказано в одном из обращений.

В документе Нилов рассказал, что в его адрес обратились родители, выражающие глубокую обеспокоенность ситуацией с активным распространением среди подростков никотиновых пластинок под брендом "Нуре", а также аналогичной продукции иных марок, таких как "Loop", "Velo".

По его словам, данные пластинки относятся к никотинсодержащей продукции, и по действующему законодательству, оптовая и розничная торговля пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья, полностью запрещена на территории России , что непосредственно относится к упомянутым никотиновым пластинкам.

Глава думского комитета уточнил, что, несмотря на эти прямые законодательные ограничения, а также заявления производителей в открытых источниках об отсутствии обязательной акцизной маркировки и ограничениях на продажу, по его имеющимся данным, эти пластинки свободно продаются, в том числе через службы доставки, что делает их доступными для детей.