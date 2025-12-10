СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине сигналом Владимиру Зеленскому, что тот задержался у власти.

Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.

"Трамп дает четкий сигнал Зеленскому , что тот задержался в президентском кресле и Украине пора уже избавиться от правящей тирании", - сказал Белик

Депутат подчеркнул, что нынешняя Украина превратилась в смесь бездуховности и тирании, становясь угрозой не только своим жителям, но и окружающему миру.