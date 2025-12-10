Рейтинг@Mail.ru
00:53 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060984186.html
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине сигналом Владимиру Зеленскому, что тот задержался у власти.
Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Вчера, 21:19
"Трамп дает четкий сигнал Зеленскому, что тот задержался в президентском кресле и Украине пора уже избавиться от правящей тирании", - сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что нынешняя Украина превратилась в смесь бездуховности и тирании, становясь угрозой не только своим жителям, но и окружающему миру.
"Зеленскому открыто намекают, что пора уходить и освободить кресло, хотя он этому всячески противится. В реальных выборах у действующего главы киевского режима нет никаких шансов. Украина как ни одна другая страна в мире нуждается в цивилизованных выборах", - сказал депутат.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова прокомментировала слова Трампа о Зеленском
Вчера, 18:57
 
