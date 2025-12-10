https://ria.ru/20251210/gosduma-2060984186.html
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал слова президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:53:00+03:00
2025-12-10T00:53:00+03:00
2025-12-10T00:53:00+03:00
в мире
украина
севастополь
сша
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий белик
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060962375.html
https://ria.ru/20251209/zakharova-2060937732.html
украина
севастополь
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, севастополь, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, дело миндича
В мире, Украина, Севастополь, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Дело Миндича
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
Депутат Белик назвал слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине сигналом Владимиру Зеленскому, что тот задержался у власти.
Ранее Трамп
заявил, что Украине
пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.
"Трамп дает четкий сигнал Зеленскому
, что тот задержался в президентском кресле и Украине пора уже избавиться от правящей тирании", - сказал Белик
.
Депутат подчеркнул, что нынешняя Украина превратилась в смесь бездуховности и тирании, становясь угрозой не только своим жителям, но и окружающему миру.
"Зеленскому открыто намекают, что пора уходить и освободить кресло, хотя он этому всячески противится. В реальных выборах у действующего главы киевского режима нет никаких шансов. Украина как ни одна другая страна в мире нуждается в цивилизованных выборах", - сказал депутат.