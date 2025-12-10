Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственный долг Аргентины увеличился на четверть за два года президентства Хавьера Милея и достиг уже 478,5 миллиарда долларов во втором квартале текущего года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.

Милей два года назад начал "шоковую терапию", затронувшую все сектора аргентинской экономики и большую часть населения страны. Реформатор грозился упразднить центральный банк, и, чтобы оживить слабеющую экономику, заменить песо долларом, когда национальная валюта "станет чем-то вроде музейного экспоната". Но пока этого сделано не было.

На фоне падения курса песо к доллару госбюджет вышел из дефицита. Если еще в декабре 2023 года дефицит составлял 3,2 миллиарда долларов, то уже по итогам октября текущего года показатель вышел в профицит на 575,1 миллиона долларов.