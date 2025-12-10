Рейтинг@Mail.ru
Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть
04:14 10.12.2025
Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть
Государственный долг Аргентины увеличился на четверть за два года президентства Хавьера Милея и достиг уже 478,5 миллиарда долларов во втором квартале текущего... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственный долг Аргентины увеличился на четверть за два года президентства Хавьера Милея и достиг уже 478,5 миллиарда долларов во втором квартале текущего года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.
Милей два года назад начал "шоковую терапию", затронувшую все сектора аргентинской экономики и большую часть населения страны. Реформатор грозился упразднить центральный банк, и, чтобы оживить слабеющую экономику, заменить песо долларом, когда национальная валюта "станет чем-то вроде музейного экспоната". Но пока этого сделано не было.
На фоне падения курса песо к доллару госбюджет вышел из дефицита. Если еще в декабре 2023 года дефицит составлял 3,2 миллиарда долларов, то уже по итогам октября текущего года показатель вышел в профицит на 575,1 миллиона долларов.
Также Буэнос-Айрес продолжает рассчитывать на финансовую поддержку Вашингтона. В октябре министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подписании соглашения об экономической стабилизации с Центральным банком Аргентины. Общий объем финансирования для южноамериканской страны может составить 40 миллиардов долларов.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)Вашингтон (штат)Скотт Бессент
 
 
