Жители Улан-Удэ помогают спасателям, работающим на тушении пожара в ТЦ

УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Неравнодушные горожане помогают спасателям, работающим на тушении пожара в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ, сообщила мэрия города.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в ведомство в среду днем. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляет около 1 тысячи "квадратов". Группировка сил и средств для тушения пожара была увеличена до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняют скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов.
"Сотрудники ПАО "Сбербанк" в Доме торговли помогают пожарным, которые борются с огнем: организовано питание, обогрев. Также все неравнодушные горожане оказывают поддержку в этот трудный момент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники "Горсвета" организовали дополнительное освещение, необходимое для работы пожарных расчётов в тёмное время суток. Открыта горячая линия для предпринимателей, пострадавших от пожара.