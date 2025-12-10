Рейтинг@Mail.ru
21:23 10.12.2025
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Имущество Google во Франции арестовали после подачи заявления российской дочерней компанией "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством дивидендов на десять миллиардов рублей, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.
"Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций", — рассказал он.

Заявление основано на решении российского суда, который в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом, открыв в нем конкурсное производство. В начале текущего года незаконным признали перечисление в 2021-м около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании в США и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.
Как отметил Зурабян, арест наложили, чтобы не дать Google начать процедуру банкротства французского подразделения по аналогии с российским до того, как заявление ООО "Гугл" рассмотрят во Франции.
Поскольку у Google нет имущества в России, решения, принятые российскими судами, также могут стать обязательными для исполнения за рубежом, пояснил собеседник агентства.
Следующим шагом станет рассмотрение заявления по существу. Головная компания в США и ее дочернее подразделение во Франции могут обжаловать наложенный арест. Если же суд встанет на сторону ООО "Гугл", на имущество обратят взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов.
МоскваРоссияGoogleВ миреФранция
 
 
