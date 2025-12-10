https://ria.ru/20251210/google--2061235152.html
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки" - РИА Новости, 10.12.2025
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
Имущество Google во Франции арестовали после подачи заявления российской дочерней компанией "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:23:00+03:00
2025-12-10T21:23:00+03:00
2025-12-10T22:26:00+03:00
москва
россия
google
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg
https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
москва
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7234258f6dae579eb8ba096233dbfba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, google, в мире, франция
Москва, Россия, Google, В мире, Франция
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской дочерней компании
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Имущество Google во Франции арестовали после подачи заявления российской дочерней компанией "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством дивидендов на десять миллиардов рублей, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.
«
"Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций", — рассказал он.
Заявление основано на решении российского суда, который в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом, открыв в нем конкурсное производство. В начале текущего года незаконным признали перечисление в 2021-м около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании в США и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.
Как отметил Зурабян, арест наложили, чтобы не дать Google
начать процедуру банкротства французского подразделения по аналогии с российским до того, как заявление ООО "Гугл" рассмотрят во Франции.
Поскольку у Google нет имущества в России
, решения, принятые российскими судами, также могут стать обязательными для исполнения за рубежом, пояснил собеседник агентства.
Следующим шагом станет рассмотрение заявления по существу. Головная компания в США и ее дочернее подразделение во Франции могут обжаловать наложенный арест. Если же суд встанет на сторону ООО "Гугл", на имущество обратят взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов.