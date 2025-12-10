Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Имущество Google во Франции арестовали после подачи заявления российской дочерней компанией "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством дивидендов на десять миллиардов рублей, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

« "Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций", — рассказал он.

Заявление основано на решении российского суда, который в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом, открыв в нем конкурсное производство. В начале текущего года незаконным признали перечисление в 2021-м около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании в США и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.

Как отметил Зурабян, арест наложили, чтобы не дать Google начать процедуру банкротства французского подразделения по аналогии с российским до того, как заявление ООО "Гугл" рассмотрят во Франции.

Поскольку у Google нет имущества в России , решения, принятые российскими судами, также могут стать обязательными для исполнения за рубежом, пояснил собеседник агентства.