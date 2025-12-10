Рейтинг@Mail.ru
12:44 10.12.2025 (обновлено: 12:50 10.12.2025)
Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь
Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на Всероссийском форуме "Вместе победим", организованный фондом "Защитники Отечества" в Национальном центре "Россия" в Москве. 10 декабря 2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ и региональные органы власти делают все возможное, чтобы возвращение бойцов специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу заверить вас, что и федеральное правительство, и органы власти регионов делают все возможное для того, чтобы возвращение участников специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным", - сказала Голикова на торжественной церемонии открытии форума "Вместе победим" в национальном центре "Россия".
По ее словам, фонд защитников отечества активно работает над тем, чтобы охватить все возможные жизненные обстоятельства ветеранов боевых действий.
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
