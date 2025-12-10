https://ria.ru/20251210/gimn-2061240166.html
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании
Гимн Лиги Европы прозвучал перед матчем шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов между испанским "Вильярреалом" и датским "Копенгагеном". РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:14:00+03:00
2025-12-10T22:14:00+03:00
2025-12-10T22:33:00+03:00
футбол
спорт
вильярреал
копенгаген
лига чемпионов уефа
лига европы уефа
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968122940_5:0:1267:710_1920x0_80_0_0_02b5141d497010531d3cc4a9ad85e1f6.png
/20251210/safonov-2061238403.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968122940_162:0:1109:710_1920x0_80_0_0_3b8794889cff13152be033d1c4b74319.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вильярреал, копенгаген, лига чемпионов уефа, лига европы уефа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Вильярреал, Копенгаген, Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Вокруг спорта
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании
Гимн Лиги Европы включили перед матчем "Вильярреала" и "Копенгагена" в ЛЧ