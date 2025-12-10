Рейтинг@Mail.ru
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Футбол
 
22:14 10.12.2025 (обновлено: 22:33 10.12.2025)
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании
Гимн Лиги Европы прозвучал перед матчем шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов между испанским "Вильярреалом" и датским "Копенгагеном". РИА Новости Спорт, 10.12.2025
/20251210/safonov-2061238403.html
Гимн Лиги Европы ошибочно включили перед матчем Лиги чемпионов в Испании

Гимн Лиги Европы включили перед матчем "Вильярреала" и "Копенгагена" в ЛЧ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гимн Лиги Европы прозвучал перед матчем шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов между испанским "Вильярреалом" и датским "Копенгагеном".
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
Вильярреал
2 : 3
ФК Копенгаген
47‎’‎ • Санти Комесана
(Илиас Ахомач)
56‎’‎ • Tani Oluwaseyi
(Альфонсо Педраса)
02‎’‎ • Мохамед Эльюнусси
(Маркос Лопес)
48‎’‎ • Элиас
(Yoram Zague)
90‎’‎ • Андреас Корнелиус
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в Вильярреале. Болельщики ответили свистом после окончания гимна.
После 60 минут счет в матче равный - 2:2.
