В МЧС рассказали о награжденном посмертно тверском пожарном

"В ходе прокладывания рукавной линии Евстигнеевым П.В., на удаленном расстоянии от места пожара, произошел взрыв газового баллона, взрывной волной от которого были получены травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в книге памяти МЧС России.

Отмечается, что Евстигнеев – выпускник Тверского технологического колледжа. С августа 2022 года трудился в службе пожарной охраны, зарекомендовал себя как ответственный специалист, который четко ориентировался в сложной оперативной обстановке, не терял самообладания, личным примером увлекал за собой коллег, мобилизовал их на выполнение поставленных задач.