22:40 10.12.2025 (обновлено: 22:46 10.12.2025)
В МЧС рассказали о награжденном посмертно тверском пожарном

Награжденный медалью "За отвагу на пожаре" Евстигнеев погиб из-за взрыва баллона

© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской областиПожарный Павел Евстигнеев, посмертно награжденный медалью "За отвагу на пожаре"
© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской области
Пожарный Павел Евстигнеев, посмертно награжденный медалью "За отвагу на пожаре". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Тверской пожарный Павел Евстигнеев, посмертно награжденный медалью "За отвагу на пожаре", погиб в результате взрыва газового баллона, произошедшего, когда он прокладывал рукавную линию, следует из публикации на сайте книги памяти МЧС России.
Указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду. Медалью "За отвагу на пожаре" посмертно награжден пожарный федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Тверской области Евстигнеев.
"В ходе прокладывания рукавной линии Евстигнеевым П.В., на удаленном расстоянии от места пожара, произошел взрыв газового баллона, взрывной волной от которого были получены травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в книге памяти МЧС России.
Евстигнеев погиб 2 апреля 2025 года.
Как отметила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства Тверской области, врио губернатора Виталий Королев направил телеграмму с благодарностью за воспитание достойного сына маме пожарного.
Отмечается, что Евстигнеев – выпускник Тверского технологического колледжа. С августа 2022 года трудился в службе пожарной охраны, зарекомендовал себя как ответственный специалист, который четко ориентировался в сложной оперативной обстановке, не терял самообладания, личным примером увлекал за собой коллег, мобилизовал их на выполнение поставленных задач.
Он погиб при тушении возгорания в Конаковском округе.
 
ПроисшествияТверьВладимир ПутинВиталий КоролевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
