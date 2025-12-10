Рейтинг@Mail.ru
СМИ: группировки в Газе, выступающие против ХАМАС, нарастили численность
14:43 10.12.2025
СМИ: группировки в Газе, выступающие против ХАМАС, нарастили численность
СМИ: группировки в Газе, выступающие против ХАМАС, нарастили численность - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: группировки в Газе, выступающие против ХАМАС, нарастили численность
Выступающие против палестинского движения ХАМАС группировки в секторе Газа нарастили численность до около тысячи за время действия режима прекращения огня между РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: группировки в Газе, выступающие против ХАМАС, нарастили численность

Reuters: поддерживаемые Израилем группировки в Газе нарастили численность до тыс

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Выступающие против палестинского движения ХАМАС группировки в секторе Газа нарастили численность до около тысячи за время действия режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на египетские источники.
"Поддерживаемые Израилем группировки усилили свою активность с момента прекращения огня и оценивают, что сейчас располагают тысячей бойцов, прибавив 400 (человек – ред.) с перемирия", - пишет агентство.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Источники заявили агентству, что деятельность этих группировок может расшириться в отсутствие всеобъемлющей сделки о будущем сектора Газа.
При этом, как отмечает агентство, их существование может помешать усилиям по стабилизации обстановки в Газе.
В ХАМАС в этой связи обвинили Израиль в ведении психологической войны через поддержку этих группировок и пообещали бороться с ними.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
8 декабря, 15:27
 
