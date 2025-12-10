https://ria.ru/20251210/gaz-2061069470.html
Послы европейских стран одобрили отказ от российского газа, пишет Reuters
Послы европейских стран одобрили отказ от российского газа, пишет Reuters - РИА Новости, 10.12.2025
Послы европейских стран одобрили отказ от российского газа, пишет Reuters
Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:09:00+03:00
2025-12-10T12:09:00+03:00
2025-12-10T12:09:00+03:00
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059906389.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз
Послы европейских стран одобрили отказ от российского газа, пишет Reuters
Reuters: послы европейских стран одобрили поэтапный отказ от российского газа