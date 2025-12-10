В Приморье на школьника упало фортепиано

Рейтинг@Mail.ru
08:46 10.12.2025 (обновлено: 12:03 10.12.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости. В одной из школ Дальнореченска на ученика упало фортепиано, сообщила прокуратура Приморского края.
"Установлено, что днем 10 декабря 2025 года во время перемены на 11-летнего учащегося одной из школ города Дальнереченска упало фортепиано, в результате чего ребенок получил травмы и госпитализирован", — говорится в публикации.

Прокуратура начала проверку, по итогам которой даст оценку бездействию ответственных за безопасность школьников и соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей.
В региональном главке Следственного комитета уточнили, что инструмент стоял боком и дети случайно опрокинули его, когда играли.
Следователи опрашивают очевидцев и персонал школы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала
ПроисшествияДальнереченскПриморский край
 
 
