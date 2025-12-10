https://ria.ru/20251210/fortepiano-2061011350.html
В Приморье на школьника упало фортепиано
В Приморье на школьника упало фортепиано - РИА Новости, 10.12.2025
В Приморье на школьника упало фортепиано
В одной из школ Дальнореченска на ученика упало фортепиано, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:46:00+03:00
2025-12-10T08:46:00+03:00
2025-12-10T12:03:00+03:00
происшествия
дальнереченск
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061022849_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_e6fe7819024723a92add5f5be7b7251a.jpg
https://ria.ru/20251210/prokuratura-2061006705.html
дальнереченск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061022849_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_f3a6511004b47b44cab036ef798527b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье на школьника упало фортепиано
В Приморье школьника госпитализировали после того, как на него упало фортепиано