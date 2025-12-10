Рейтинг@Mail.ru
18:30 10.12.2025 (обновлено: 19:17 10.12.2025)
Премьер Финляндии выступил за создание ОЭЗ на границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания особой экономической зоны в приграничном с Россией городе Иматра. РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания особой экономической зоны в приграничном с Россией городе Иматра.
"Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом", — сказал он в комментарии телерадиовещателю Yle.

Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Должны молиться". В Финляндии выступили с радикальным призывом по России
9 декабря, 16:00
При этом, как отметил Орпо, сам по себе статус ОЭЗ ничего не значит: нужны конкретные предложения по реальным стимулам и механизмам налогообложения. Он добавил, что ему известно о сложной ситуации в Южной Карелии и Иматре, которые пострадали от закрытия границы.
После того как Финляндия в одностороннем порядке закрыла границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран.
В ноябре 2024 года рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии предложила правительству изучить возможность создания особой экономической зоны с льготным налогообложением в регионе, приграничном с Россией.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии
Вчера, 15:04
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов со стороны Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл надуманные обвинения финского руководства неприемлемыми для Москвы и выражал сожаление из-за их русофобской позиции. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право.
Аутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать
20 ноября, 14:19
 
