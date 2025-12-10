МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался в поддержку создания особой экономической зоны в приграничном с Россией городе Иматра.
«
"Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом", — сказал он в комментарии телерадиовещателю Yle.
При этом, как отметил Орпо, сам по себе статус ОЭЗ ничего не значит: нужны конкретные предложения по реальным стимулам и механизмам налогообложения. Он добавил, что ему известно о сложной ситуации в Южной Карелии и Иматре, которые пострадали от закрытия границы.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран.
В ноябре 2024 года рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии предложила правительству изучить возможность создания особой экономической зоны с льготным налогообложением в регионе, приграничном с Россией.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов со стороны Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл надуманные обвинения финского руководства неприемлемыми для Москвы и выражал сожаление из-за их русофобской позиции. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право.