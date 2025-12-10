Премьер Финляндии выступил за создание ОЭЗ на границе с Россией

"Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом", — сказал он в комментарии телерадиовещателю Yle.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран.