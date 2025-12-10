Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мир на Украине ближе, чем когда-либо, заявил президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки, чьи слова передает Bloomberg.
"Мы довольно близки (к соглашению. — Прим. ред.)", — приводит издание его слова.
В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но при этом сообщил, что нужно больше времени.
Президент Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера. Визит представителей США в Москву был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил российский лидер, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как ранее отмечал Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.