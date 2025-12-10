Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
01:25 10.12.2025 (обновлено: 10:32 10.12.2025)
Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине
Мир на Украине ближе, чем когда-либо, заявил президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки, чьи слова передает Bloomberg.
Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мир на Украине ближе, чем когда-либо, заявил президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки, чьи слова передает Bloomberg.
"Мы довольно близки (к соглашению. — Прим. ред.)", — приводит издание его слова.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу
3 декабря, 03:59
По словам главы Финляндии, переговоры по Украине касаются якобы трех отдельных документов, включая некое рамочное соглашение и обсуждение будущей структуры европейской безопасности. При этом Стубб утверждает, что сейчас проходит этап согласования приемлемых условий по сделке.
В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но при этом сообщил, что нужно больше времени.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
00:58
Президент Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера. Визит представителей США в Москву был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил российский лидер, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как ранее отмечал Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
3 декабря, 04:44
 
В мире Украина Финляндия США Владимир Путин Владимир Зеленский Стив Уиткофф Мирный план США по Украине
 
 
