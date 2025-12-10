Рейтинг@Mail.ru
"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:40 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/film-2061002817.html
"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры
"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры - РИА Новости, 10.12.2025
"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры
Нарушающие закон кадры удалены из фильма "Кадет" казахского режиссера Адильхана Ержанова в сервисах "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора (РКН),... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T06:40:00+03:00
2025-12-10T06:40:00+03:00
культура
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
кинопоиск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
https://ria.ru/20250513/kadry-2016639506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), кинопоиск
Культура, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Кинопоиск
"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры

"Иви" удалила из фильма "Кадет" нарушающие закон кадры по требованию РКН

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нарушающие закон кадры удалены из фильма "Кадет" казахского режиссера Адильхана Ержанова в сервисах "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.
"На основании 149-фз (Федеральный закон №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - ред.) Роскомнадзор потребовал от аудиовизуальных сервисов "Иви" и "Кинопоиск" вырезать эти кадры", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в художественном фильме "Кадет" присутствуют сцены совершения самоубийств, что нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео
13 мая, 11:14
 
КультураФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Кинопоиск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала