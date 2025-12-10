Протестующие фермеры и рыбаки с суши и моря заблокировали греческий порт Волосу

Протестующие фермеры и рыбаки с суши и моря заблокировали греческий порт Волосу

Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Протестующие фермеры и рыбаки с суши и моря заблокировали один из крупнейших греческих портов Волосу, сообщает в среду греческий телеканал ERT.

« "Торговый порт Волоса с утра находится в удушающем окружении, его окружили с моря и суши", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, фермеры заблокировали главные подъезды к порту примерно 50 тракторами, а рыбаки, участвующие в блокаде из солидарности с фермерами, перекрыли гавань своими лодками. У ворот порта дежурит большое количество полицейских.

Как уточняет телеканал, местные власти поставили протестующим ультиматум: если они не прекратят блокаду, полиция начнет проводить задержания.

По данным телеканала, в среду в порту запланирована разгрузка 120 грузовиков с пшеницей, предназначенной для экспорта.