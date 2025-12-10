Рейтинг@Mail.ru
Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции
14:58 10.12.2025
Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции
Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции
Протестующие фермеры и рыбаки с суши и моря заблокировали один из крупнейших греческих портов Волосу, сообщает в среду греческий телеканал ERT. РИА Новости, 10.12.2025
Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Протестующие фермеры и рыбаки с суши и моря заблокировали один из крупнейших греческих портов Волосу, сообщает в среду греческий телеканал ERT.
"Торговый порт Волоса с утра находится в удушающем окружении, его окружили с моря и суши", - говорится в сообщении телеканала.
Фермеры и их сторонники блокируют шоссе недалеко от Салоник на севере Греции - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции
4 декабря, 13:52
По информации телеканала, фермеры заблокировали главные подъезды к порту примерно 50 тракторами, а рыбаки, участвующие в блокаде из солидарности с фермерами, перекрыли гавань своими лодками. У ворот порта дежурит большое количество полицейских.
Как уточняет телеканал, местные власти поставили протестующим ультиматум: если они не прекратят блокаду, полиция начнет проводить задержания.
По данным телеканала, в среду в порту запланирована разгрузка 120 грузовиков с пшеницей, предназначенной для экспорта.
Греческие фермеры ранее перекрыли тракторами крупные автомагистрали в нескольких местах, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец. Блокада продолжается с 30 ноября.
Греческая полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Протестующие на Крите фермеры забросали полицейских камнями
8 декабря, 15:26
 
