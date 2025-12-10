https://ria.ru/20251210/evrosoyuz-2061113837.html
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2025
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД... РИА Новости, 10.12.2025
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
РИА Новости: главы МИД стран ЕС утвердят новые санкции против РФ 15 декабря