Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2025
14:12 10.12.2025 (обновлено: 14:15 10.12.2025)
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД... РИА Новости, 10.12.2025
2025
Новости
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России

РИА Новости: главы МИД стран ЕС утвердят новые санкции против РФ 15 декабря

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД 15 декабря, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Пункт повестки, касающийся решения об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России был согласован", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение окончательно будет согласовано 15 декабря на заседании глав МИД стран сообщества в Брюсселе, в тот же день меры будут обнародованы.
Ранее СМИ сообщали, что под санкции попадут физлица и организации, а также морские суда. Возможно, эти ограничения также затронут Белоруссию.
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря, 08:00
 
ЕвросоюзРоссияБрюссель
 
 
